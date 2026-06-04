Una investigación llevada adelante por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta permitió concretar dos allanamientos simultáneos en Mar del Plata, en el marco de una causa por robos y sustracción de automotores ocurridos durante las últimas semanas.

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Las tareas investigativas, que incluyeron relevamientos en la vía pública, análisis de cámaras de seguridad y trabajo de campo, permitieron identificar a un hombre de 25 años como principal sospechoso de los hechos. Sobre el imputado pesa una orden de detención dispuesta por la Justicia, aunque no pudo ser localizado durante los procedimientos.

Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en Ecuador al 900 y Beruti al 8400, con la participación de efectivos de distintas dependencias policiales y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

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Durante uno de los operativos, los investigadores detectaron una presunta actividad comercial irregular vinculada a la venta de neumáticos de origen no acreditado. Como resultado, fueron secuestrados 563 neumáticos y un teléfono celular que habría sido utilizado para ofrecer los productos mediante plataformas virtuales.

La causa también vincula al sospechoso con un robo cometido el pasado 15 de mayo en un comercio de la zona de Río Negro y Tres Arroyos, donde un delincuente simuló portar un arma de fuego, agredió a un comerciante de 75 años y se llevó dinero en efectivo y un teléfono celular. Además, se lo investiga por su posible participación en dos hechos de robo automotor.

Por disposición de la UFI N° 14, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, continúa la búsqueda del acusado. En tanto, una mujer de 48 años, propietaria de uno de los inmuebles allanados, fue notificada de la formación de una causa por averiguación de ilícito. La investigación sigue en curso para determinar la procedencia de los neumáticos secuestrados y dar con el paradero del principal imputado.