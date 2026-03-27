El procedimiento fue llevado adelante el jueves 26 de marzo por personal de la Comisaría Séptima, en un domicilio ubicado en calle Belisario Roldán Bis al 2900. La diligencia se concretó en horas de la tarde, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías N° 6, con intervención de la fiscalía especializada CTCP.

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Durante el allanamiento, los efectivos identificaron a una mujer de 23 años que se encontraba en el lugar. Tras requisar la vivienda, se procedió al secuestro de municiones calibre .32, .25 y 9 milímetros, cartuchos de escopeta, una carabina calibre 9 milímetros y una pistola del mismo calibre con cargadores, entre otros elementos considerados de interés para la investigación.

Por disposición judicial, se notificó la formación de una causa por los delitos de amenazas agravadas, encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego a un hombre mayor de edad, quien no se encontraba en el domicilio al momento del operativo.

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La causa se inició a partir de un hecho ocurrido el pasado 20 de marzo, cuando un vecino denunció haber sido amenazado con un arma de fuego por otro sujeto en medio de un conflicto en la vía pública. Según se informó, la situación se desencadenó tras una pelea entre perros.

El denunciante no sufrió lesiones, pero aportó información clave que permitió avanzar con las tareas investigativas y derivó en el allanamiento realizado en las últimas horas

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