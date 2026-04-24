El allanamiento fue ejecutado por personal de la Comisaría 3ª, con apoyo de la Jefatura Departamental y el Grupo Táctico Operativo (GTO), en cumplimiento de una orden de registro y secuestro dispuesta por el Juzgado de Familia N° 1 de Mar del Plata, a cargo de la jueza Mariana Villar. La medida se enmarca en una causa por “Determinación de Capacidad Jurídica”.

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Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a la moradora del domicilio, una mujer de 61 años, y procedieron al secuestro de diversas armas de fuego que no contaban con documentación que acreditara su tenencia legal.

Entre los elementos incautados se encuentran una escopeta calibre 25 marca Pietro Beretta, una escopeta calibre 20 marca Bersa, un revólver calibre 32 marca Italo G.R.A, además de municiones: 318 cartuchos calibre 20 y 4 cartuchos calibre 32 largo. Según informaron fuentes oficiales, todos los elementos carecían de impedimentos legales, pero no estaban debidamente registrados.

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Tras el operativo, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Instrucción N° 1 de Mar del Plata, a cargo de la fiscal Florencia Salas, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de tenencia ilegal de arma de uso civil, sin ordenar medidas restrictivas de libertad para la imputada.

En tanto, el juzgado interviniente ordenó continuar con las actuaciones correspondientes en el marco del expediente judicial.

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