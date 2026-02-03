La Secretaría de Seguridad, a través de Defensa Civil, informó que la zona más afectada comprendió el corredor que va desde Sierra de los Padres hasta Batán, y desde el Bosque Peralta Ramos hacia la costa, donde se registraron múltiples situaciones de riesgo vinculadas a la caída de árboles, voladuras de techos y daños en el tendido eléctrico.

En ese contexto, el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, explicó que “a partir de las seis de la tarde pasamos a un temporal que fue más de viento que de lluvia, con ráfagas que superaron los 70 kilómetros por hora y generaron importantes destrozos, especialmente en Sierra de los Padres”.

Según detalló, en esa zona se montó un centro de operaciones en el cuartel de bomberos, a pedido del jefe del destacamento local, y se desplegó un comando de incidentes ante la magnitud de los daños, que abarcaron unas ocho cuadras. Allí se registraron voladuras de techos, caída de postes de luz y árboles de gran porte, con siete intervenciones directas en viviendas.

Rodríguez indicó además que el fenómeno tuvo un comportamiento “muy selectivo”, afectando también a sectores del Bosque Peralta Ramos y la zona costera. En esos puntos, personal del EMSUR trabajó con maquinaria pesada y cuadrillas de poda, mientras que Defensa Civil coordinó las tareas menores y mantuvo contacto permanente con el área de Desarrollo Social ante posibles asistencias a familias damnificadas.

De acuerdo al relevamiento oficial, durante el operativo se atendieron alrededor de 150 llamados, cifra que podría incrementarse. En detalle, se contabilizaron seis voladuras de techos, 27 cables caídos, 53 árboles afectados, además de 40 intervenciones directas y otros inconvenientes vinculados al alumbrado público y servicios.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en Sierra de los Padres, donde un árbol cayó sobre una vivienda. Por prevención, la familia decidió trasladarse mientras se realizaban las tareas de reducción y retiro del ejemplar. La vivienda sufrió daños estructurales y el área de Desarrollo Social se encuentra acompañando la situación. También se reportaron árboles caídos sobre casas en el Bosque Peralta Ramos.

Durante el operativo nocturno estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, y el presidente del EMSUR, Daniel Martínez, quienes coordinaron el despliegue de los recursos municipales.

Desde el Municipio informaron que este martes los equipos continúan trabajando para despejar situaciones de riesgo y avanzar en la normalización de los sectores afectados. Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o 100 (Bomberos).