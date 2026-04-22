Tras el fuerte temporal que azotó a Mar del Plata durante la noche del martes, desde Defensa Civil destacaron la decisión preventiva de suspender las clases nocturnas luego de que el alerta meteorológico escalara de amarillo a naranja en pocas horas.

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En diálogo con El Marplatense, el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, aseguró que la medida adoptada por el Municipio fue “apropiada” ante un fenómeno que superó ampliamente lo previsto. “Esperábamos alrededor de 40 o 50 milímetros durante la noche, pero fueron 94. Muchísimo. Esto habla también de lo imprevisible que es el clima”, sostuvo.

Rodríguez explicó que el pico máximo de intensidad se registró cerca de las 23:20 y que las lluvias fueron “muy copiosas” desde las 21 hasta las 3 de la madrugada. “Cualquier ciudad del mundo que reciba 94 milímetros en dos o tres horas genera un montón de anegamientos. Lo bueno fue que ocurrió de noche, con poca circulación. Si hubiera sido de día, habría sido otro problema”, remarcó.

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Según el relevamiento oficial, hubo 20 reclamos durante la noche vinculados principalmente a postes inclinados o caídos, ramas desprendidas, anegamientos e inconvenientes en la vía pública. Entre los puntos intervenidos figuran Bouchard al 10600 por la caída de un poste; 39 y Magnasco y 497 y 8, en el barrio Acantilados, por postes con riesgo de caída; Yrigoyen y Rawson por un gajo caído; y Salta y Rivadavia por ramas que afectaban la circulación.

Además, se asistió a vecinos con viviendas afectadas por el ingreso de agua, especialmente en el barrio 2 de Abril, uno de los sectores más comprometidos junto con Félix U. Camet. “Hubo 11 pedidos de evacuación. En tres casos tuvimos que trasladar físicamente a familias con chicos, aunque no hizo falta abrir un centro de evacuación porque pudieron alojarse con familiares”, detalló Rodríguez.

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En otros ocho casos, las familias optaron por permanecer en sus hogares pese a tener hasta 40 centímetros de agua en el interior para resguardar sus pertenencias. “Había que sacarlos de dentro del agua y la colaboración de Bomberos fue fundamental”, destacó.

También se realizaron tareas conjuntas con Obras Sanitarias para liberar una tapa obstruida que impedía el drenaje y favorecer el escurrimiento del agua. Desde el Municipio señalaron que el drenaje en la vía pública se vio beneficiado por las tareas de limpieza y mantenimiento previas del sistema de desagües.

Durante la madrugada y la mañana, cuadrillas del EMSUR continuaron trabajando en distintos barrios, entre ellos Bosque Peralta Ramos y Posadas al 2600, donde cayó un árbol de gran porte sobre una vereda.

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Actualmente ya no rige el alerta meteorológico, aunque persisten lluvias aisladas durante la mañana. De todos modos, continúan las tareas preventivas y de remoción en distintos sectores de la ciudad. Desde el Municipio recordaron que, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, SAME al 107 o al 911.