Durante el temporal se registraron al menos 16 árboles caídos, varios de gran porte, entre ellos uno que impactó sobre dos vehículos en la entrada del destacamento de Bomberos de Caisamar.

Ads

“Hemos sido el epicentro de este temporal. Somos la ciudad más afectada de la región”, confirmó Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil, en diálogo con El Marplatense.

El funcionario añadió: “Era una alerta amarilla hasta el viernes a la tarde y a la noche pasó a naranja. Nos informaron que los acumulados podían superar los 60 milímetros y eso se cumplió: estamos por encima de los 80 mm, con todo el daño que generó en la ciudad”.

Ads

Otro ejemplar de grandes dimensiones cayó sobre la Ruta 11, en la zona de Alfar, lo que generó un riesgo importante para los automovilistas en medio de la lluvia. Los barrios periféricos fueron los más complicados: Autódromo, La Herradura, Termas Winco y El Caribe, donde el agua proveniente de campos vecinos rebalsó e inundó varias viviendas.

“Muchas familias se autoevacuaron y recibieron asistencia en el lugar, pero no hubo necesidad de traslados a centros municipales”, aclaró Rodríguez.

Ads

Puede interesarte

En paralelo, el temporal provocó caídas de postes de luz, cableado y hasta un semáforo completo en Acevedo y la Costa. También se registraron columnas de alumbrado afectadas. Aunque no hubo heridos, gran parte de las casas sufrieron daños por humo, humedad y temperatura.

Desde Defensa Civil pidieron a los vecinos comunicarse al 103 en caso de emergencias, aunque advirtieron que las demoras en la respuesta pueden ser mayores de lo habitual debido a la cantidad de reclamos.

“Somos un gran equipo junto con Desarrollo Social, Obras Sanitarias y la unidad de poda, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Que los vecinos nos llamen igual, porque vamos a dar respuesta lo antes posible”, cerró Rodríguez.