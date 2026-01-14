Con playas colmadas y sin antecedentes inmediatos, el mar avanzó de forma repentina tras una brusca alteración de las condiciones meteorológicas. Mientras los guardavidas desplegaron un operativo decisivo para evacuar y asistir a los bañistas, un investigador del CONICET explicó las causas del fenómeno y advirtió sobre la importancia de prestar atención a las señales de alerta y al cambio climático.

Federico Ferrer, guardavidas que trabaja en el sector de La Perla, describió el momento de mayor tensión a El Marplatense: “Fue algo histórico, jamás lo habíamos visto. El mar se retiró muy rápido y después avanzó de golpe. Nos llamó muchísimo la atención porque no es lo habitual”.

“Empezamos a alertar con silbatos para que la gente salga del agua. En nuestra playa logramos sacar a todos, aunque en sectores vecinos hubo rescates”, relató Ferrer, quien destacó la coordinación entre guardavidas a lo largo de toda la costa. “Si no fuera por el accionar de mis compañeros, la situación podría haber sido mucho más grave”, subrayó.

Para entender el fenómeno, el geólogo Iñaki Isla, investigador del CONICET, explicó a El Marplatense que no se trató de un tsunami clásico. “Estamos ante un evento meteorológico. Todo indica que fue una virazón, un cambio brusco en la dirección del viento que hizo crecer la marea meteorológica, especialmente en playas de poca pendiente”, señaló.

Isla advirtió que estos episodios son difíciles de prever con precisión, aunque dejó una clave para la prevención: “Hay que prestar atención a los cambios en el viento, sobre todo cuando empieza a soplar desde el mar hacia la costa, y respetar siempre las indicaciones de los guardavidas y los banderines”. Además, vinculó estos eventos al cambio climático: “Llueve más, hay más sudestadas y fenómenos extremos más frecuentes”.

Ambos coincidieron en un mensaje central: escuchar a los guardavidas, observar la señalización y no subestimar el mar. “La playa no es solo recreación, también hay riesgos”, concluyó Isla.