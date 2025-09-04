El presidente del cordón frutihortícola de General Pueyrredon, Ricardo Velimirovich, aseguró que la tormenta de Santa Rosa no dejó grandes pérdidas productivas pero sí expuso la falta de mantenimiento en canales y calles rurales.

“Lo que más nos afectó fueron los desagües: el agua no sale, los canales están muy tapados, hace muchos años que no se limpian”, explicó en diálogo con El Marplatense. Según detalló, los campos estaban en etapa de preparación de suelo, por lo que no se registraron roturas graves ni pérdidas masivas de cultivos.

Sin embargo, varios sectores quedaron anegados porque el agua tarda demasiado en escurrir. “Hay calles que están destruidas, sin mantenimiento desde hace mucho tiempo, y la lluvia cortó algunos caminos. El día después a veces termina siendo peor que el temporal mismo”, advirtió Velimirovich.

El dirigente remarcó que la situación más crítica pasa por la transitabilidad y el drenaje. “Entre la basura y la falta de mantenimiento se hace muy difícil que el agua corra y por eso se inundan zonas que antes no se inundaban”, indicó.

Por estas horas, productores recorren los sectores más afectados para evaluar el alcance de los daños y esperan que las condiciones climáticas mejoren para continuar con la actividad.

