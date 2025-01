La hermana del presidente, Karina Milei, pasó por un encuentro de militantes de la Libertad Avanza en Mar del Plata, acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Respecto a la ciudad, Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza, declaró que “la verdad que emociona mucho la experiencia que tuve viniendo a Mar del Plata, el recibimiento que tiene la gente para con nosotros y Karina Milei”.

En cuanto al recibimiento de los vecinos, dijo que “cuando se hace una actividad partidaria, los que se acercan son los de uno por lo cual se entiende que están todos bien predispuestos. Sin embargo, hemos atravesado el aeropuerto, fuimos a comer al puerto y la interacción con la gente es espectacular”.

De modo que “hoy cerramos con esta jornada donde vinimos a escuchar a la gente porque lo que se trabajó fue eso. Las personas nos hicieron las preguntas que querían, de todos los calibres, y contestamos la verdad”, indicó.

Puede interesarte

Ante esto, el panorama es “muy prometedor, nosotros estamos creciendo permanentemente. Yo creo que la Argentina se encamina a pintarse de violeta y eso es muy importante”.

Sobre la posibilidad de que la hermana del presidente sea candidata, aseguró que “no lo sé, a mi me han preguntado qué pensaba de Karina Milei candidata y les dije que es excelente. De ahí a que estemos trabajando la instalación de ella, un abismo. Hay mucho tiempo para resolver, Karina va a tener que tomar la decisión, estamos preparados para enfrentar al kirchnerismo en la Provincia”.

“No vamos a firmar un pacto para ganar una elección y después cuando queremos darle respuestas a la gente no podemos porque estamos entre personas que no coincidimos. Del 1 al 10 no sé en qué lugar vamos a estar, pero si hacemos una alianza electoral es con las personas, no a nivel partidario”, concluyó.