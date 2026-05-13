La designación representa un nuevo avance del sector alineado con Karina Milei en áreas estratégicas del Congreso y consolida el crecimiento de Sebastián Pareja como uno de los principales operadores políticos de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.

Ads

La Comisión Bicameral de Inteligencia tiene la función de supervisar el funcionamiento de los servicios de inteligencia del Estado y controlar el accionar de organismos vinculados a tareas de seguridad e información estratégica.

El ascenso de Pareja dentro del esquema oficialista se da en paralelo al fortalecimiento político de Karina Milei dentro de La Libertad Avanza. El dirigente viene desempeñando un rol central en la construcción territorial del oficialismo, especialmente en territorio bonaerense, donde coordina gran parte del armado político y electoral libertario.

Ads

La llegada de Sebastián Pareja a la bicameral también es interpretada como una señal de confianza absoluta por parte de la Casa Rosada, en momentos en que el Gobierno busca consolidar control político sobre áreas estratégicas del Congreso y avanzar con una agenda legislativa clave para la administración de Javier Milei.

En el oficialismo destacan además que Pareja se convirtió en una de las figuras con mayor capacidad de articulación interna dentro del espacio libertario, manteniendo diálogo con distintos sectores aliados y siendo uno de los principales nexos entre el Ejecutivo y la estructura partidaria nacional.

Ads