En una entrevista en Urbana Play 104.3, el productor y director aseguró que “su presencia y su interpretación estuvo por encima de todo”, dejando en claro su mirada positiva sobre el trabajo de la actriz.

Ads

Ortega, responsable del proyecto, destacó la actuación de la China en esta nueva etapa de la serie y remarcó que su desempeño logró imponerse más allá de cualquier situación externa que la rodee.

La incorporación de la actriz a la ficción generó repercusión en redes sociales y, tras las declaraciones del productor, muchos usuarios celebraron sus palabras y respaldaron el trabajo de la artista en esta nueva temporada.

Ads

VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DU8ZpSVDqj5/?igsh=cWVmNmQyYXFuMDN1



Ads