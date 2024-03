Sebastián Díaz Ramos nació en Ushuaia en 1984, formó su primera banda llamada Santos Godino a los 15 años. Dos más tarde fue invitado a tocar una canción junto al grupo Divididos, resultando un experiencia inolvidable.

Estudió para profesorado de música y a los 23 decidió dejar de tocar con bandas en vivo. Sin embargo volvió al ruedo en 2015 editando su primer EP como solista un año más tarde.

Desde ese momento no paró de grabar, hacer shows y girar por diferentes ciudades del país. Orgulloso de haber podido tocar en varios festivales y compartir grilla con artistas destacados como: Vicentico, Ciro y Los Persas y Los Nocheros.

El presente lo encuentra presentando su nueva canción llamada Para toda la Vida, al margen de la fantasia que tiene de poder radicarse en Mar del Plata. "Es un lugar que me inspira mucho", dice mientras se toma un tiempo para contarnos cual es su +Chance, dividido por letras.

+ = Tu lado más positivo / Mi lado más positivo creo que es el saber rodearme de buena gente, que me ayuda y da pilas para no aflojar.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Tengo el recuerdo de -a los 9/10 años- agarrar una guitarra criollla que había en casa y empezar a fantasear y jugar a ser músico sin saber tocar ni una nota.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Sinceramente no sé hacia dónde voy, no lo tengo muy claro. Sólo puedo decir que trato de seguir haciendo lo que me gusta y compartirlo con la mayor cantidad de personas.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Alguna vez he fantaseado con patear el tablero e irme a vivir al bosque, igual no lo descarto (risas).

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A perder mi libertad, en todos los sentidos. Creo que es lo más valioso que tenemos y a veces ya nos acostumbramos y lo damos por hecho, pero es algo súper importante que debemos cuidar a full.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Conecto cuando salgo a caminar (lo hago todos los días), cuando hago yoga, cuando toco la guitarra solo a la noche cuando todos duermen en casa.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? Me gustaría poder vivir muchos años, estar bien sano y disfrutar de todo lo que me gusta y amo. Si es así, creo que no quiero volver. Si no se da eso, me gustaría reencarnar como gato.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.