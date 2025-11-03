Por disposición de la Liga, se conformó una tabla general unificada con los ocho mejores de cada zona, ordenados según la cantidad de puntos obtenidos —y en caso de igualdad, por diferencia de gol—. De esta manera, Deportivo Norte se quedó con el primer puesto general tras una gran campaña en la Zona A, seguido muy de cerca por su clásico rival, Independiente.

En la Zona B, fue mucho más parejo: Cadetes se quedó con el primer lugar tras una resonante victoria como visitante frente a Kimberley, mientras que San Isidro finalizó segundo, relegando al siempre competitivo Círculo Deportivo al tercer puesto.

Kimberley, por su parte, dejó pasar una gran oportunidad, lo que le costó la localía y ahora deberá medirse ante uno de los candidatos, San Isidro, en cancha de Boca.

Al igual que en el Torneo Apertura, los equipos locales no solo contarán con la ventaja de jugar en su estadio gracias a la sumatoria de puntos, sino también con la “ventaja deportiva”: en caso de empate, el local avanza de ronda. Una medida que sigue generando controversias entre varios clubes de la ciudad.



Desde los cuartos de final, la única ventaja será la localía; si hay empate, la definición será por penales. Tanto las semifinales como la final se jugarán en escenarios designados por la Liga Marplatense, también con definición por penales en caso de igualdad.

Deportivo Norte, uno de los candidatos al título, sigue en competencia en el Torneo Regional Amateur, donde el domingo recibirá a Villa Díaz Vélez de Necochea. Por los octavos de final del Torneo Apertura el sábado enfrentará a Alvarado.



El otro representante marplatense en el Regional, Atlético Mar del Plata, llega en alza tras una victoria clave por 2-1 frente a Villa Díaz Vélez. En el ámbito local, el “Decano” jugará este sábado los octavos ante el duro San José, en su cancha.



El equipo dirigido por Martín Quintas, campeón 2023 - 2024 y del actual Apertura, es el rival a vencer. En instancias decisivas ha demostrado que se hace mas fuerte convirtiéndose en el gran candidato.

El sábado 8 de noviembre arrancan semanas definitorias para los equipos de la ciudad, donde no hay margen de error y se irán conociendo a los mejores del torneo. Todo en juego.

Tabla general de clasificados

Deportivo Norte (37 pts)

Independiente (32 pts)

Banfield (29 pts)

Atlético MDP (29 pts)

Cadetes (27 pts)

River (26 pts)

San Isidro (26 pts)

Círculo Deportivo (25 pts)

Argentinos (24 pts)

Kimberley (24 pts)

Once Unidos (22 pts)

Quilmes (20 pts)

San José (19 pts)

Boca (19 pts)

San Lorenzo (18 pts)

Alvarado (17 pts)

Los cruces de octavos de final – Torneo Clausura

Deportivo Norte vs. Alvarado

Círculo vs. Argentinos

Banfield vs. Boca

River vs. Once Unidos

Independiente vs. San Lorenzo

San Isidro vs. Kimberley

Atlético MDP vs. San José

Cadetes vs. Quilmes