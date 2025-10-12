La Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) invitó a participar de una nueva edición de la Correcaminata Solidaria, una jornada abierta a toda la comunidad con el objetivo de colaborar con los comedores Arco Iris (barrio Malvinas Argentinas) y El sueño del pibe (Batán).

Este año, la propuesta se renueva con una carrera nocturna participativa y no competitiva, que combina deporte, encuentro y compromiso social. No habrá toma de tiempos ni premiación, ya que el objetivo principal es fomentar la participación y la solidaridad.

La actividad se llevará a cabo el viernes 17 de octubre en Playa Varese, con concentración a las 19:00 y largada a las 20:00. Las distancias serán de 2 y 4 kilómetros, pensadas para que puedan sumarse tanto quienes corren habitualmente como quienes prefieren caminar.

El recorrido partirá desde Varese hacia el Torreón del Monje, pasando por Playa del EMDER. La distancia de 2K recorrerá una vuelta al circuito y la de 4K consistirá en dos vueltas.

Para participar, se solicita la donación de alimentos no perecederos, que serán destinados a los comedores beneficiados. Podrán optar por una de las siguientes combinaciones:

1 paquete de fideos, 1 tetrabrik de salsa y 1 paquete de queso rallado.

1 leche larga vida o en polvo y 1 cacao.

1 paquete de arroz, 1 paquete de polenta y 1 tetrabrik de salsa.

Las inscripciones se realizarán del lunes 13 al jueves 16 de octubre, de 08:00 a 16:00, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Roca y Funes. En ese momento se recibirán los alimentos y se entregarán las remeras y dorsales correspondientes.

Con espíritu solidario y compromiso social, la casa de altos estudios local convocó a toda la comunidad a sumarse a esta actividad que promueve el bienestar, la vida saludable y la ayuda colectiva.