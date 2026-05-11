El presente deportivo obliga al “Tiburón” a tomar decisiones drásticas. Tras un Torneo Apertura para el olvido, en el que no logró ganar ninguno de sus 16 partidos con ocho empates y ocho derrotas, el cuerpo técnico busca rearmar el equipo con el objetivo principal de sumar puntos y escapar de la pelea por el descenso en el próximo Clausura.

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Los jugadores que ya habían sido marginados en una primera etapa eran Junior Arias, Roberto Bochi, Guillermo Enrique, Rodrigo Márquez y Joaquín Novillo.

Ahora, tras el regreso de las breves vacaciones, trascendió en las últimas horas —aunque resta la confirmación oficial por parte del club— que a esa lista se sumarían Franco Leys, Axel Werner, Fernando Román, Alejandro Villarreal, Lautaro Chávez, Esteban Rolón, Sebastián Moyano, Federico Gino, Mauro Da Luz y Lucas Rodríguez.

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De esta manera, ya serían 16 los futbolistas que dejarían de estar en consideración de Israel Damonte, en una clara señal de que Aldosivi apostará por una profunda renovación del plantel de cara a lo que viene. Se espera que en las próximas horas la institución haga oficial estos nombres y confirme la situación de cada uno de los jugadores.

El conjunto marplatense tendrá un segundo semestre exigente. Además del inicio del Torneo Clausura, donde debutará con dos encuentros consecutivos como visitante frente a Defensa y Justicia y Barracas Central, también deberá disputar en Salta los 16avos de final de la Copa Argentina nada menos que ante River Plate.

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