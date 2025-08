Mar del Plata volverá a vibrar con la adrenalina de los deportes de contacto en una nueva edición del evento “Revancha de Ring 7”, que se desarrollará el próximo sábado 2 de agosto en el Club Teléfonos (Florisbelo Acosta 6810) a partir de las 11 de la mañana.

Organizado por Thai Rihen Boxing, Nomades Fight Team y Doble A Brotherhood, y con la fiscalización de ISKA Argentina, la velada reunirá más de 70 combates distribuidos entre peleas amateurs, semi profesionales, exhibiciones y títulos en juego.

Entre los duelos destacados de la jornada figuran:

🔹 Braian Galván vs Gianluca Giacomini por el Título Revancha de Ring - Pro AM de Muay Thai hasta 57 kg, en lo que promete ser una de las peleas más explosivas del evento.

🔹 Malco Álvarez vs Nicolás De Castro en la categoría 81 kg Pro AM Muay Thai, con el aliciente del Premio Doble A de $200.000.

🔹 En la rama femenina, sobresale el combate entre María Oliva y Sabrina Bustamante, pactado en 57 kg bajo reglas K1 - Pro AM, que aportará el condimento de una intensa rivalidad sobre el ring.

🔹 También se verán las caras Jeremías De Estéfano y Javier Silvero (59 kg, K1 Pro AM), Mariano Power vs Franco González (59 kg, K1 Pro AM), y Pablo Gómez vs Alexis Bustamante (60 kg, K1 Pro AM), entre otros.

🔹 Dentro del plano amateur, se disputará la Copa Doble A en la categoría Muay Thai hasta 72,5 kg, con el enfrentamiento entre Valentín Cordisco y Agustín Borlandelli.

El evento contará con competidores de toda la Costa Atlántica y Buenos Aires, lo que garantiza un altísimo nivel y una jornada repleta de emoción, técnica y potencia sobre el ring.

“Revancha de Ring 7” se perfila como uno de los eventos más importantes del año en el circuito local de kickboxing, K1 y Muay Thai.