Del viernes 28 al domingo 30 se realizará la tercera edición de MarDelJam, el evento organizado por la comunidad GameDevMDQ que convoca a desarrolladores, creativos y entusiastas de los videojuegos a participar en una experiencia colaborativa de 48 horas para crear videojuegos desde cero. La actividad es gratuita, se desarrollará en formato completamente virtual y requiere inscripción previa hasta el domingo 23.

Ads

GameDevMDQ es una comunidad autogestionada y sin fines de lucro integrada por desarrolladores de videojuegos de Mar del Plata. A lo largo del año, organiza charlas, talleres y game jams con el objetivo de fomentar el aprendizaje, la creatividad y el trabajo en equipo dentro del ecosistema local.

En la edición anterior, más de 50 participantes formaron equipos y desarrollaron 16 videojuegos únicos en solo un fin de semana, demostrando el potencial creativo que surge del trabajo colaborativo.

Ads

Puede interesarte

MarDelJam 2025 está abierta a personas de todos los niveles de experiencia, desde quienes recién comienzan hasta profesionales consolidados. El evento convoca a quienes se desempeñan o están en formación en áreas como programación, diseño lúdico, música, artes visuales, narrativa y otras disciplinas vinculadas al desarrollo de videojuegos.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del formulario que se encuentra disponible online https://forms.gle/y3CcM9XcLpN8DDiA6.

Ads