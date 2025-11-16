Se viene la MarDelJam 2025: 48 horas para crear videojuegos en un encuentro gratuito y virtual
Se desarrollará del viernes 28 al domingo 30. Convocan a quienes se desempeñan en programación, diseño lúdico, música, artes visuales, narrativa, entre otras disciplinas vinculadas.
Del viernes 28 al domingo 30 se realizará la tercera edición de MarDelJam, el evento organizado por la comunidad GameDevMDQ que convoca a desarrolladores, creativos y entusiastas de los videojuegos a participar en una experiencia colaborativa de 48 horas para crear videojuegos desde cero. La actividad es gratuita, se desarrollará en formato completamente virtual y requiere inscripción previa hasta el domingo 23.
GameDevMDQ es una comunidad autogestionada y sin fines de lucro integrada por desarrolladores de videojuegos de Mar del Plata. A lo largo del año, organiza charlas, talleres y game jams con el objetivo de fomentar el aprendizaje, la creatividad y el trabajo en equipo dentro del ecosistema local.
En la edición anterior, más de 50 participantes formaron equipos y desarrollaron 16 videojuegos únicos en solo un fin de semana, demostrando el potencial creativo que surge del trabajo colaborativo.
MarDelJam 2025 está abierta a personas de todos los niveles de experiencia, desde quienes recién comienzan hasta profesionales consolidados. El evento convoca a quienes se desempeñan o están en formación en áreas como programación, diseño lúdico, música, artes visuales, narrativa y otras disciplinas vinculadas al desarrollo de videojuegos.
Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del formulario que se encuentra disponible online https://forms.gle/y3CcM9XcLpN8DDiA6.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión