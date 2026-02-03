Este martes 3 de febrero, Mar del Plata tendrá una jornada marcada por la inestabilidad, con tormentas durante la mañana y temperaturas que se ubicarán entre los 18 y los 28 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Ads

De acuerdo al organismo, durante las primeras horas del día el cielo permanecerá mayormente cubierto, con probabilidad de lluvias y tormentas que oscila entre el 40 y el 70 por ciento. Los vientos soplarán del sudoeste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que la humedad alcanzará niveles elevados.

Puede interesarte

Hacia la tarde, se espera una mejora gradual de las condiciones: el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura máxima llegará a los 28 grados. Los vientos rotarán al sector sur y mantendrán una intensidad similar.

Ads

Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 18 grados y los vientos serán del sudeste, con ráfagas de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones será baja, cercana al 10 por ciento. El sol saldrá a las 6.06 y se pondrá a las 20.02.

Ads