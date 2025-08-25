Desde el 2008, se celebra en Pinamar la Fiesta de la Pescadilla, declarada de interés municipal y provincial, que tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva de la pesca a través de la competencia. Este año, la 15º edición será el 12, 13 y 14 de septiembre y el primer premio es de $20.000.000 para la búsqueda de la pescadilla de mayor peso.

Ads

En ese marco, el presidente del Club de Pescador de Pinamar, Diego Todorovich, expresó que se trata de "una fiesta para el pescador y la familia” de la que participan personas de la provincia de Buenos Aires y también de otros puntos del país.

El viernes 12, sábado 13 y domingo 14 habrá una fiesta con patio de comidas, emprendedores y shows en vivo en Bunge e Intermédanos. En tanto, el torneo tendrá lugar el último día de 10 a 15, desde el tobogán de Pinamar hasta el balneario Botavara -6 kilómetros de extensión-.

Ads

Puede interesarte

En el caso de la competencia, se puede participar desde los 8 años. “Puede inscribirse un pescador que recién está arrancando o uno experimentado. Las playas de Pinamar son fáciles, donde no se pierden elementos y hay dos distancias, corta y larga”.

Las inscripciones anticipadas son hasta el 30 de agosto y los interesados pueden solicitarlas en el Club de Pesca de Pinamar (Bunge al 64). Tienen un valor de $110.000, mientras que la general cuesta $150.000 y para los socios del club con cuota al día vale $110.000.

Ads

“El pescador que se anote de forma anticipada tendrá un precio especial de la entrada y además, va a participar de un sorteo de $8.000.000 que se realizará por lotería de la ciudad nocturna el sábado 13”, detalló Todorovich.