El comienzo de la semana llega inestable y húmedo en Mar del Plata. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 3 de noviembre tendrá una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 22°C, con probabilidad de chaparrones y tormentas durante gran parte de la jornada.

Durante la mañana, el cielo estará cubierto con chaparrones y una probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40%. Hacia la tarde, se prevén tormentas aisladas, mientras que hacia la noche hay alerta amarillo, ya que podrían intensificarse, con tormentas fuertes y posibles ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El viento soplará del sector sureste (SE), con intensidades que irán de 7 a 31 km/h, rotando al este hacia el final del día.

En resumen, será una jornada inestable y ventosa, con momentos de alivio térmico pero también con alto riesgo de lluvias y actividad eléctrica. Se recomienda precaución al circular y evitar actividades al aire libre durante la tarde y la noche.

