Mar del Plata será sede del 8° Encuentro de Harley-Davidson, bajo el concepto “Mar, Campo y Pasión Harley”, la edición 2026 tendrá como base el Gran Hotel Provincial, uno de los establecimientos más emblemáticos de Mar del Plata, desde donde se desplegarán las distintas actividades en puntos clave de la ciudad y la zona.

La recepción será frente al mar, en el Quba Café, el próximo jueves. Mientras que la cena de bienvenida se celebrará en el Hard Rock Café.

El viernes, en tanto, los participantes desayunarán en el Gran Hotel Provincial y luego irán en caravana hacia una estancia en la localidad vecina de Otamendi, donde habrá asado, mesa dulce y bebidas varias.

Ese mismo viernes, a la noche, la comitiva partirá hacia la zona comercial de Alem para cenar y visitar diversos bares. También habrá un guía turístico que acompañará a aquellos motociclistas que no conocen la ciudad.

Por último, durante el último día de acción se visitará Casa Pampa Playa-El Calamar Loco, en una jornada que incluirá mariscos, barra libre y entrega de premios.

La propuesta se completará con música en vivo a lo largo del encuentro, con presentaciones de las bandas Out of Control, Puntocom y El Grito del Gato, además de la musicalización de la mayoría de las actividades a cargo de la DJ Camilla Quercioli, aportando al clima que acompañará cada momento del evento. La cena de despedida será en el salón principal del Gran Hotel Provincial.

El recorrido de las caravanas por la ciudad se convierte cada año en uno de los instantes más esperados del evento, convocando tanto a vecinos como a visitantes, que se acercan para observar el desfile de motos, retratar los distintos modelos y acompañar el paso de las delegaciones internacionales.

Con ocho ediciones consecutivas, el Encuentro Internacional del Harley Club Mar del Plata se convierte en una de las propuestas más atractivas del verano, reuniendo a seguidores de la marca que viajan especialmente para vivir unos días dedicados a su pasión en un marco único como la costa atlántica.

“Será una gran fiesta. Somos una organización sin fines de lucro, así que todo es a pulmón, no ganamos dinero con esto”, anticipó Ricardo Rackiewicz, presidente del Harley Club Mar del Plata, a cargo de la organización del evento.

Las novedades del encuentro, junto con la información actualizada del programa, se difundirán a través de las redes sociales oficiales del club y de su sitio web: harleyclubmardelplata.com.ar. Para consultas o información adicional, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al +5492236886288.