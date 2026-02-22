La emblemática casa de Gene Hackman en Santa Fe, Nuevo México, donde el actor y su esposa fueron hallados sin vida hace casi un año, ya tiene nuevo dueño después de estar poco tiempo en venta.

La propiedad, ubicada en una zona muy demandada del estado de Nuevo México, fue ofrecida al mercado a mediados de enero por US $ 6,25 millones y encontró comprador en solo 11 días, un ritmo de venta que llamó la atención en el rubro inmobiliario local.

El fallecimiento de Hackman, de 95 años, y de su esposa, la pianista Betsy Arakawa, fue confirmado por las autoridades en febrero de 2025, y desde entonces la casa se mantuvo vacía hasta que fue listada recientemente.

El rápido cierre de la transacción y el interés de los potenciales compradores muestran que, a pesar del trasfondo trágico ligado a la propiedad, el mercado de viviendas de lujo en la región sigue fuerte.

