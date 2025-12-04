El primer período fue para el Cervecero que supo aprovechar mejor sus momentos frente al aro, decidido, firme y efectivo, convirtió para llevárselo. La Unión por su parte estuvo más errático, sufrió desde atrás pero siempre siguiéndolo desde cerca. Ambos comenzaron fuertes defensivamente, presionando toda la cancha con intensidad pero Quilmes pisó más fuerte y se lo llevó por 15 a 18.

En el segundo período el local comenzó a lucirse un poco más en su juego, pudo seguir convirtiendo y mantener la ventaja de juego conseguida. Los marplatenses por su parte mantuvieron el dominio y mostraron su efectividad desde el perímetro con De La Fuente encendido pero ya con otro tipo de juego donde con paciencia los de Guastavino empezaron a cerrar espacios y disminuir errores, aún yéndose al descanso abajo por 39 a 41.

La vuelta del entretiempo fue clave para que de a poco La Unión pise fuerte, marque la cancha y empiece a dominar el juego. Quilmes mantuvo sus herramientas, apostó a sus tiradores y su fuerte en el perímetro, pero la historia comenzaba a tomar otro tinte porque el local no dejaba dudas de su buen momento y cerraba el cuarto abajo por la mínima 67 a 68 en otro parcial de alto goleo y buena ejecución.

El final fue todo para el Rojo que se impuso, convirtió, jugó, aprovechó y, en un abrir y cerrar de ojos dio vuelta la historia en su favor, frente al equipo marplatense que se relajó y quedó sin respuestas, pagando el desgaste de haber jugado la noche anterior. La Unión le robó el invicto y sostiene su localía fuerte, luego de imponerse por 90 a 83.

Lo más destacado fue el gran juego en equipo que supieron mostrar ambos conjuntos en cancha, dos candidatos de la Sur, consolidados para ir detrás del mismo objetivo.

