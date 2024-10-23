Increíble, pero real. El partido que tenían que disputar está noche Unión y Quilmes debió ser suspendido a ultima hora por lo que ahora quedará un asterisco en el calendario de la Liga Argentina.

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La decisión la informó el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes de Básquet (AdC) y ahí se aclara que “ a partir del informe del Departamento de Infraestructura, se decidió suspender el partido entre Unión (MdP) y Quilmes (MdP) debido a que el club local solicitó el traslado de su localía a un estadio que no cuenta con la habilitación correspondiente”.

Cabe recordar que por tener el Polideportivo “Islas Malvinas” ocupado en los próximos días, el equipo “Celeste” tuvo que salir a buscar un escenario alternativo y firmó un convenio con el partido de Mar Chiquita para jugar tres encuentros en Santa Clara del Mar.

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Como el lugar no cuenta con esa habilitación, no sólo que no podrá jugar esta noche sino que tendrá que buscar otro escenario alternativo para los siguientes dos encuentros. Toda una complicación.

El comunicado oficial agrega que “se informará oportunamente la reprogramación y cualquier otro hecho vinculado con este encuentro” por lo que ahora tendrá fecha indefinida para este cruce.

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Ambos equipos entonces volverán a jugar el domingo, Quilmes visitando a Ciclista de Junín y Unión hará lo propio contra Pico FC.