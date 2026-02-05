Tras varios días de incertidumbre por el conflicto entre el gremio de maquinistas y las empresas ferroviarias, finalmente no se concretará el paro de trenes que estaba previsto para este jueves 5 de febrero. La decisión se conoció por la noche, cuando el Gobierno dictó conciliación obligatoria, frenando la medida de fuerza que había sido anunciada por el sindicato La Fraternidad.

Ads

La Fraternidad, que agrupa a los conductores de locomotoras, había confirmado días atrás un paro total de actividades por 24 horas ante una oferta que calificó como insuficiente para recomponer los salarios y frente al deterioro de la infraestructura ferroviaria.

Según trascendió, la interrupción estaba planeada para comenzar a las 00:00 del jueves 5 de febrero y extenderse durante toda la jornada.

Ads

Sin embargo, con la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, el conflicto quedó temporalmente desactivado. La resolución, que tendrá vigencia por 15 días, obliga a las partes a volver a la mesa de negociación y asegura la prestación normal del servicio ferroviario durante ese período, evitando la paralización anunciada.

Con la medida de fuerza suspendida, todas las líneas ferroviarias retomarán sus servicios habituales este jueves, incluyendo las agregadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y los ramales de larga distancia que conectan distintas provincias con la Capital Federal.

Ads

Cabe destacar que, aunque la medida de fuerza no llegó a concretarse, se había señalado que, de haberse llevado a cabo, los servicios de larga distancia (particularmente los trenes que conectan Buenos Aires con Mar del Plata) no se verían afectados por el paro.

Con la conciliación obligatoria en marcha, el foco ahora se pone en una nueva ronda de negociaciones entre el sector gremial y los representantes de las compañías ferroviarias y del Estado. Si bien el servicio está garantizado por ahora, existe la posibilidad de que, si no se logra un acuerdo salarial y de condiciones laborales, se retomen medidas de fuerza una vez finalizado el período de conciliación.