El llamado abierto realizado meses atrás reunió a numerosos aspirantes, que atravesaron distintas etapas de entrevistas y evaluaciones antes de llegar a la instancia final. El secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, destacó que “la selección se llevó adelante con compromiso y transparencia, valorando el esfuerzo de quienes participaron, incluso de quienes no llegaron a esta etapa”.

Según explicó el funcionario, la incorporación será progresiva y responde tanto a las necesidades operativas del CPM como al contexto general del servicio. “Contar con más personal es clave para consolidar la presencia del Estado en las calles y ampliar la capacidad de respuesta de la Patrulla Municipal, que viene creciendo año a año”, afirmó.

El nuevo refuerzo permitirá fortalecer operativos coordinados con otras áreas municipales y con fuerzas de seguridad provinciales, especialmente en zonas de conflictividad, eventos masivos y espacios públicos de alta circulación.

La Patrulla Municipal cumple un rol central en la supervisión y asistencia del espacio público. Entre sus principales tareas figuran la fiscalización de normativas municipales, el control de cuidacoches, la prevención de ocupaciones indebidas, la colaboración en operativos de tránsito y seguridad vial, y la intervención ante situaciones que afecten la convivencia urbana.

Desde el Municipio remarcaron que el fortalecimiento del CPM forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad y el orden urbano en General Pueyrredon, con foco en la prevención y la presencia territorial.

