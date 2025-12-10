Se suman nuevos agentes a la Patrulla Municipal
Nuevos agentes comenzaron a integrar este martes el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), tras superar un riguroso proceso de selección impulsado por la Secretaría de Seguridad del Municipio.
El llamado abierto realizado meses atrás reunió a numerosos aspirantes, que atravesaron distintas etapas de entrevistas y evaluaciones antes de llegar a la instancia final. El secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, destacó que “la selección se llevó adelante con compromiso y transparencia, valorando el esfuerzo de quienes participaron, incluso de quienes no llegaron a esta etapa”.
Según explicó el funcionario, la incorporación será progresiva y responde tanto a las necesidades operativas del CPM como al contexto general del servicio. “Contar con más personal es clave para consolidar la presencia del Estado en las calles y ampliar la capacidad de respuesta de la Patrulla Municipal, que viene creciendo año a año”, afirmó.
El nuevo refuerzo permitirá fortalecer operativos coordinados con otras áreas municipales y con fuerzas de seguridad provinciales, especialmente en zonas de conflictividad, eventos masivos y espacios públicos de alta circulación.
La Patrulla Municipal cumple un rol central en la supervisión y asistencia del espacio público. Entre sus principales tareas figuran la fiscalización de normativas municipales, el control de cuidacoches, la prevención de ocupaciones indebidas, la colaboración en operativos de tránsito y seguridad vial, y la intervención ante situaciones que afecten la convivencia urbana.
Desde el Municipio remarcaron que el fortalecimiento del CPM forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad y el orden urbano en General Pueyrredon, con foco en la prevención y la presencia territorial.
