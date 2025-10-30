Un hombre de 38 años fue aprehendido durante la noche del miércoles luego de ingresar a la vivienda de sus propios padres, ubicada en Rodríguez Peña al 6500, y sustraer distintos objetos de valor.

El hecho fue advertido tras un llamado al 911 que alertó sobre ruidos en los techos de la zona. Personal policial entrevistó a testigos que indicaron que el sospechoso había sido reducido en la intersección de Avenida Champagnat y Rodríguez Peña.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre ingresó por los techos linderos, rompió una puerta que daba a la terraza y se llevó una plancha de pelo, una buclera y varias herramientas de mano, entre ellas una cortadora circular de tela y un mini torno.

Intervino la fiscal de Flagrancia, Dra. María Isabel Sánchez, quien dispuso la formación de causa por robo en grado de tentativa, la notificación del imputado y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

