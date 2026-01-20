Un adolescente de 15 años intentó robar una bicicleta en Mar del Plata, pero la jugada le duró poco. Entró a una vivienda, distrajo al dueño y salió pedaleando como si nada… hasta que la policía le cortó el camino.

El episodio ocurrió el martes 20 de enero de 2026 en un domicilio de Entre Ríos al 2025. Según el reporte policial, el menor aprovechó un descuido del propietario, un joven de 25 años, y se llevó una bicicleta marca Skinred, rodado 26/28, valuada en unos 349 mil pesos.

La huida no fue muy lejos. Personal de la Subcomisaría Casino y efectivos de la UTOI lograron ubicarlo a pocas cuadras, en la zona de Entre Ríos al 1900, donde fue aprehendido y se recuperó el rodado sustraído.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°3, a cargo del fiscal Walter Martínez Soto, que ordenó iniciar actuaciones por tentativa de hurto, devolver la bicicleta a su dueño y entregar al menor a su progenitora.

