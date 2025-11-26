El arquero más longevo del fútbol argentino pone fin a su carrera. Jorge Carranza escribió su nombre en la historia grande del fútbol argentino al romper este récord histórico.

De destacado paso por el “Tiburón”, consiguió el ascenso en 2024 en la recordada final ante San Martín de Tucumán. Además, logró mantener la categoría este año en la última fecha, tras una victoria como local frente a San Martín de San Juan.

En su mensaje, Carranza expresó: “Llegó ese momento, ese maldito momento”, reflexionando sobre lo difícil que es para los futbolistas alejarse definitivamente de las canchas. El ahora exarquero también dedicó unas palabras de agradecimiento a Instituto de Córdoba: “Gracias Instituto, mi gran amor en este plano, gracias por formarme. Hiciste de mí un luchador que sobrevivió veintitantos años en un juego de talentosos”.

Por último, cerró su comunicado con un mensaje especial para el conjunto portuario: “Gracias, Tiburón. Ocuparán un lugar especial en mi corazón”.

El club Aldosivi, en sus redes sociales, también le dedicó un sentido mensaje “gracias capitán Nos toca despedir a un referente, a un líder dentro y fuera de la cancha. Nuestro capitán, nuestro arquero campeón, quien cierra su carrera como futbolista profesional.

Gracias por ponerte esta camiseta y honrarla en cada partido".

“No solo cuidaste el arco también defendiste los colores, la identidad y el orgullo de nuestro club, fuiste líder en los momentos difíciles y también en los de alegría. Guiaste a todo un equipo hacia la gloria”, finalizaron.

