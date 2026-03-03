El Ministerio de Salud de la Nación confirmó en las últimas horas dos nuevos casos de dengue en el país, uno correspondiente a un turista que regresó de República Dominicana y fue detectado en la provincia de Entre Ríos, y otro registrado en el partido bonaerense de Morón. Con estos nuevos diagnósticos, ya suman 20 los casos confirmados en la temporada 2025/26.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el 70% de los contagios corresponde a personas con antecedentes de viaje, lo que refuerza la presencia predominante de casos importados en un escenario que, por el momento, es considerado de bajo riesgo sanitario.

A pesar de esta situación favorable en comparación con años anteriores, la cartera sanitaria advirtió sobre la necesidad de sostener una vigilancia epidemiológica intensificada ante la posibilidad de circulación viral en zonas con condiciones propicias para la transmisión y el eventual ingreso de nuevos serotipos.

En la distribución por jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires encabeza la lista con 11 casos confirmados, seguida por Mendoza y la provincia de Buenos Aires con 9 cada una, y Santa Cruz con 8. Luego se ubican Catamarca con 5 casos y La Rioja con 4. Corrientes, Neuquén, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán registran 3 casos cada una. Córdoba, Entre Ríos, Formosa y San Juan contabilizan 2 casos, mientras que Chaco, Chubut, La Pampa y Río Negro informaron un caso cada una.

En paralelo, el Ministerio de Salud también reportó un aumento en los casos de coqueluche. Durante la semana epidemiológica 7 de 2026 se confirmaron 19 nuevos contagios en todo el país, elevando a 172 el total acumulado, una cifra levemente superior a la registrada en el mismo período del año pasado.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación con esquemas completos es la principal herramienta para prevenir la coqueluche y evitar cuadros graves, al tiempo que insistieron en reforzar las medidas de prevención contra el dengue, especialmente en el control del mosquito Aedes aegypti y la eliminación de recipientes con agua estancada.

Fuente: con información de DIB