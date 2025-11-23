La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad informó que desde el martes se desplegarán quirófanos móviles en distintos puntos de la ciudad para la castración gratuita de perros y gatos. Las intervenciones se realizarán hasta el sábado 29, con actividades que incluyen charlas previas sobre tenencia responsable.

Las castraciones se efectuarán por orden de llegada, sin turno previo, admitiendo un animal por persona y con un cupo de 15 intervenciones por sede. Los vecinos deben presentarse antes de las 08:00, y en algunos casos, asistir con DNI. Para conocer los requisitos específicos, se puede consultar en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.

Durante la semana, los dispositivos estarán presentes en los siguientes lugares: asociación de fomento barrio Parque Las Lilas (Garay 7044), sede Bomberos de San Patricio (Calle 461 entre 20 y 22), sociedad de fomento Villa Lourdes (Hernandarias 4390), Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani), sociedad de fomento Belgrano (Yapeyú 1447) y Centro Cultural de Batán (Calle 128 entre colectora y 143). En todos los casos, la atención será antes de las 08:00.

Además, se realizarán operativos de vacunación antirrábica el jueves a las 09:00 en la Asociación Civil 23 de Septiembre del barrio San Jorge (Belgrano 11084) y el viernes a la misma hora en la asociación de fomento del barrio Parque Las Lilas (Garay 7044).

La iniciativa busca garantizar el acceso a la salud animal, promover la tenencia responsable y fortalecer la prevención en los barrios.

