Un principio de incendio alteró la actividad de la Casa Rosada en la tarde de este viernes. Una densa columna de humo obligó a evacuar algunas áreas del edificio, como por ejemplo el salón Martín Fierro.

El incidente se originó en una cocina del primer piso, cerca de la oficina del asesor presidencial Santiago Caputo, y tanto el estratega del Gobierno como su equipo fueron algunos de quienes debieron resguardarse.

Caputo, al momento del inicio del fuego, se encontraba en una reunión con Cristian Ritondo, por lo que ambos dejaron el lugar y continuaron la charla sin inconvenientes en otra oficina de la planta baja.

Rápidamente, bomberos de la Policía Federal Argentina resolvieron la situación y le devolvieron la calma a una Casa de Gobierno que cuando comenzó el fuego, cerca de las 18, ya tenía poca gente en su interior.

Una vez solucionado el problema y pasado el susto, fuentes del Gobierno aclararon que si bien hubo “mucho humo” y se debieron evacuar “varios despachos”, no hubo que lamentar “nada grave”.

