Luego de los reiterados hechos entre la noche del jueves y hoy, personal del Cuartel de Bomberos Centro sofocó un nuevo incendio que se registró en una vivienda ubicada en Pehuajó y la avenida Vértiz, en el barrio Peralta Ramos Oeste.

Según informaron, las llamas fueron sofocadas mediante la utilización de dos tramos de línea de manguera, aunque afectaron la totalidad del techo, produciendo que se desprenda la mampostería.

En el momento en que se registró el hecho, el dueño del domicilio no se encontraba el lugar y únicamente hubo que lamentar pérdidas materiales, ya que no hubo heridos ni víctimas.

Además, una vez que el foco ígneo estaba extinto, el propietario de la vivienda se presentó en el lugar.

En cuanto a las anteriores actuaciones, se realizaron en un taller mecánico, una vivienda particular, un depósito de productos industriales, sobre un vehículo en la vía pública y en la cárcel de Batán. Aunque los daños materiales fueron significativos, no se reportaron personas lesionadas.

