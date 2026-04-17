El municipio de General Pueyrredon concretó el desalojo de la feria conocida como “La Saladita” en la zona de la Rambla, en un operativo que se llevó adelante con intervención de fuerzas de seguridad y sin registrarse incidentes. La medida se enmarca en una estrategia oficial orientada a recuperar sectores considerados emblemáticos de la ciudad.

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El secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, explicó a El Marplatense que la decisión responde a la necesidad de “devolver el espacio público a quien corresponde” y dejar atrás situaciones que, según señaló, se habían naturalizado durante años. En ese sentido, recordó que la intervención tuvo origen en una denuncia impulsada por el entonces intendente Guillermo Montenegro, a partir de irregularidades detectadas en el predio.

De acuerdo a lo informado, la Justicia constató diversas infracciones, entre ellas problemas estructurales, riesgos eléctricos y presuntas violaciones a la ley de marcas en gran parte de los puestos. Tras un proceso previo de notificación y retiro voluntario de mercadería, el espacio fue liberado casi en su totalidad y quedó nuevamente a disposición del municipio. Las autoridades aseguraron que este tipo de operativos continuará en otros puntos de la ciudad.

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