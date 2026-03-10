La audiencia se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N.º 7, que debe responder a 55 planteos de nulidad, pedidos de prescripción y solicitudes de sobreseimiento presentados por los abogados de los imputados. Las resoluciones que adopten los jueces marcarán el rumbo del juicio y determinarán si el debate continúa o si se modifica parte del proceso.

Durante la audiencia, el tribunal comenzó a leer las resoluciones sobre las cuestiones preliminares. En ese marco, rechazó un pedido de nulidad presentado por la defensa de la ex presidenta, uno de los planteos centrales que buscaban invalidar la causa.

Las defensas sostienen que el expediente presenta irregularidades en su origen y cuestionan la validez de algunas pruebas y del procedimiento judicial. En cambio, la fiscalía y la querella (representada por la Unidad de Información Financiera) solicitaron que el proceso continúe.

La causa investiga un presunto sistema de pago de sobornos vinculados a contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015. El expediente se basa en las anotaciones atribuidas al ex chofer Oscar Centeno, quien registró supuestos traslados de dinero entregado por empresarios a funcionarios.

En el proceso judicial están acusadas más de 80 personas, entre ex funcionarios y empresarios, lo que convierte al caso en uno de los mayores juicios por corrupción de la historia argentina reciente.

Las audiencias continúan realizándose de manera virtual, con los jueces presentes en la sala del Palacio de Justicia y el resto de las partes conectadas por videoconferencia. Sin embargo, también se esperan definiciones sobre la modalidad del juicio, ya que algunas partes solicitaron que las futuras declaraciones se realicen de forma presencial.

El proceso, iniciado en noviembre de 2025, todavía se encuentra en una etapa preliminar y podría extenderse durante varios años debido a la cantidad de acusados, pruebas y testigos involucrados.