El municipio de de la ciudad realizó un operativo de desalojo y reorganización del espacio público en el barrio Santa Mónica, con el objetivo de normalizar la convivencia y garantizar el uso adecuado de las calles y áreas comunes. La intervención se realizó luego de recibir múltiples denuncias de vecinos que señalaban la ocupación irregular de terrenos, acopio de materiales y presencia de elementos que obstaculizaban el tránsito peatonal y vehicular.

Ads

Durante el operativo, personal municipal junto con fuerzas de seguridad procedieron a retirar los elementos fuera de lugar, liberar la vía pública y ordenar los espacios de manera segura, priorizando siempre la atención a los vecinos afectados. La comuna destacó que estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento y recuperación del espacio público, buscando mejorar la calidad de vida en el barrio y garantizar que los espacios comunes puedan ser utilizados de manera ordenada y segura por toda la comunidad.

Ads