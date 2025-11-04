Se realizó nuevamente la jornada de capacitación “Entornos Creativos para el Bienestar”
La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Educación- junto a la Fundación Crear Vale la Pena, coordinó una nueva edición de la capacitación “Entornos Creativos para el Bienestar”, dirigida a docentes de Nivel Primario y Secundario. Esta iniciativa busca promover el bienestar juvenil a través del arte, el juego y la creatividad combinando formación docente, intervenciones artísticas, un diagnóstico colaborativo y una campaña pública territorial llamada “Hablar Sana”.
La jornada tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Mar del Plata, durante los días martes y miércoles, y se trabajó, a través de metodología lúdico-creativa, para la prevención en salud mental, la mejora de la convivencia y el fortalecimiento de políticas de cuidado.
En las próximas semanas se continuará profundizando el trabajo a través de la llegada por correo electrónico de material para tratar en las aulas, a través de poemas colectivos e información sobre instituciones públicas de prevención y atención. Los poemas y las evaluaciones realizadas en cada encuentro servirán como insumo para el diagnóstico local.
“Entornos Creativos” es una metodología y didáctica orientada a transformar la vulnerabilidad en resiliencia mediante el arte, el juego y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Es un programa de formación de formadores que, desde su trabajo en contextos formales e informales, busca fortalecer aprendizajes, vínculos y la capacidad de acción transformadora en las escuelas.
En este sentido, el secretario de Educación, Fernando Rizzi, brindó un especial agradecimiento “a Inés Sanguinetti y a la Fundación Crear Vale la Pena por traer esta propuesta innovadora." "Queremos seguir trabajando a futuro con propuestas similares, centradas en darle herramientas a nuestros docentes y equipos de orientación escolar para abordar problemáticas que surgen en la vida cotidiana”, agregó.
