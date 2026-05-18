Se realizó la 6° correcaminata por la prevención del Cáncer de Colon
Con una importante convocatoria y el objetivo de promover hábitos saludables y la detección temprana, se llevó a cabo en Mar del Plata la jornada organizada por la Fundación CED.
La jornada reunió a corredores, caminantes, familias e instituciones comprometidas con la concientización sobre una de las enfermedades oncológicas más frecuentes. Bajo el lema “Caminemos Juntos” y con el objetivo de fomentar el cuidado de la salud y el acompañamiento comunitario, el evento volvió a combinar actividad física, encuentro y prevención.
El evento se consolidó una vez más como una propuesta que busca visibilizar la importancia de los controles médicos y la detección temprana del cáncer de colon, además de incentivar hábitos de vida saludables a través del deporte y la actividad física.
Durante la actividad, el presidente de la Fundación CED, Gastón Jury (MP 93734) , destacó la relevancia de generar espacios de concientización y prevención. “Estamos hablando de una patología frecuente, que produce una mortalidad prevenible. En la Argentina mueren entre 8.000 y 10.000 personas por año por cáncer de colon y muchos de esos casos pueden evitarse con controles y detección temprana”, expresó.
Además, remarcó el crecimiento sostenido de la iniciativa: “Estamos muy contentos y emocionados por esta sexta caminata de concientización y la tercera carrera de 5 y 10 kilómetros. La convocatoria fue muy importante tanto para la carrera como para la caminata”.
Jury también subrayó el costado solidario del encuentro, que contó con la colaboración de la Fundación Infancia en Riesgo. “La inscripción para la caminata fue un alimento no perecedero y estamos muy agradecidos por la respuesta de la gente”, señaló.
Finalmente, agradeció la participación de todos los asistentes y destacó el espíritu comunitario del evento: “La idea es conservar y fortalecer el concepto de prevención en distintas patologías. Hoy nos convoca el cáncer de colon, pero el mensaje es el mismo: cuidar la salud y generar conciencia”.
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