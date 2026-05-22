En el recinto del Concejo Deliberante se llevó a cabo una jornada conmemorativa por el Día de la visibilidad de la niñez y adolescencia trans y/o no hegemónica, que se celebra cada 14 de mayo en el Partido de General Pueyrredon.

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La actividad contó con la presencia de concejales, junto a funcionarios provinciales, representantes de gremios, universidades y del sistema sanitario.

La jornada se realizó en conmemoración a la primera rectificación de una partida de nacimiento de un niño trans en el distrito, en el marco de los derechos reconocidos por la Ley 26.743 de Identidad de Género.

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El encuentro fue organizado por el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con la participación de la Asociación por un Mundo Igualitario y del Frente Orgullo y Lucha.

Durante la jornada se promovieron espacios de reflexión, visibilización y articulación institucional en torno a los derechos de los chicos y adolescentes trans, en línea con las políticas públicas de inclusión y diversidad en el ámbito local.

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