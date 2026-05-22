Se realizó en el Concejo una jornada por la niñez y adolescencia trans
La actividad recordó la primera rectificación registral de un niño trans en el distrito y contó con la participación de concejales, organizaciones sociales y referentes institucionales.
En el recinto del Concejo Deliberante se llevó a cabo una jornada conmemorativa por el Día de la visibilidad de la niñez y adolescencia trans y/o no hegemónica, que se celebra cada 14 de mayo en el Partido de General Pueyrredon.
La actividad contó con la presencia de concejales, junto a funcionarios provinciales, representantes de gremios, universidades y del sistema sanitario.
La jornada se realizó en conmemoración a la primera rectificación de una partida de nacimiento de un niño trans en el distrito, en el marco de los derechos reconocidos por la Ley 26.743 de Identidad de Género.
El encuentro fue organizado por el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con la participación de la Asociación por un Mundo Igualitario y del Frente Orgullo y Lucha.
Durante la jornada se promovieron espacios de reflexión, visibilización y articulación institucional en torno a los derechos de los chicos y adolescentes trans, en línea con las políticas públicas de inclusión y diversidad en el ámbito local.
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