El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) llevó a cabo esta mañana el segundo simulacro anual de evacuación y prevención contra incendios en la Unidad Penal N°50 de Batán. La práctica, que simuló un foco ígneo en un pabellón, involucró a 26 mujeres privadas de libertad y al personal penitenciario, con el objetivo de capacitarlos ante posibles emergencias.

El ejercicio se desarrolló en el Pabellón 2 del Módulo A, con la colaboración de la Brigada Penitenciaria de Lucha Contra Incendios, el Grupo de Intervención ante Emergencias, y equipos de Guardia de Seguridad Exterior, Asistencia y Tratamiento, Talleres, Depósito, Administración y Requisa.

El simulacro inició a las 10:30 con la activación de una alerta en tiempo real ante el supuesto incendio en una celda del Pabellón 2. Inmediatamente, se procedió a la evacuación ordenada y con celeridad de todas las personas del sector, guiadas por una veintena de agentes penitenciarios hacia el patio exterior.

Durante la maniobra, se utilizó efectivamente la red contra incendios, desplegando mangueras, acoples, lanzas, máscaras y equipos estructurales completos, en estricto cumplimiento de los protocolos institucionales. Esta acción no solo capacitó al personal, sino que también fortaleció la organización, comunicación y coordinación entre los distintos sectores de la unidad, optimizando los tiempos de respuesta en escenarios reales de emergencia.

Todas las dependencias del SPB cuentan con Brigadas Penitenciarias Contra Incendios (BPCI), integradas por miembros que reciben dos cursos intensivos de capacitación en dos niveles, además de actualizaciones permanentes. De acuerdo con el Anexo III del Manual Institucional de Lucha contra Incendios y el Memorando N°110/19, cada unidad penitenciaria debe realizar al menos dos simulacros de evacuación al año.

