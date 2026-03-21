La Municipalidad desplegó un operativo integral de asistencia y prevención tras el alerta meteorológico de nivel amarillo vigente durante la madrugada y la mañana de este sábado, que generó múltiples inconvenientes en distintos puntos de la ciudad.

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Según el relevamiento de Defensa Civil, se registraron más de 30 reclamos vinculados a la caída de árboles, postes de luz y telefonía, daños en estructuras y afectación del mobiliario urbano. Entre los incidentes reportados, se contabilizó una voladura parcial de techo en una vivienda -sin necesidad de evacuación-, la caída de un cartel publicitario y un semáforo dañado.

Las tareas continúan a lo largo de la jornada con la intervención coordinada de distintas áreas municipales. Cuadrillas del EMSUR trabajan en la remoción de árboles y ramas caídas, mientras que personal de Tránsito implementa cortes preventivos en sectores comprometidos. Por su parte, OSSE realiza recorridas preventivas y el EMVIAL interviene en la reparación de infraestructura, incluyendo columnas y semáforos afectados, como en la intersección de Alió y Alvarado y en la zona de la Base Naval.

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Entre las intervenciones más relevantes, se destaca la caída de un árbol sobre un vehículo estacionado en Santa Fe al 1600, donde no se registraron heridos. También se trabajó en Colón y Buenos Aires, donde un ejemplar de gran porte obstruía la calzada.

Asimismo, se atendieron distintos llamados por desprendimientos de mampostería y otras estructuras, que fueron señalizados y derivados a las áreas correspondientes para su resolución.

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En cuanto a las condiciones climáticas, continúan las lluvias de variada intensidad, con una mejora progresiva prevista hacia la tarde. Además, se esperan vientos del sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.

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Desde el Municipio recomiendan evitar circular por zonas anegadas o con obstáculos, no manipular cables caídos, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, SAME al 107 o al 911 de la Policía.