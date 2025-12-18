La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de la Municipalidad invita a la comunidad a participar de la Expo Emprendedores Locales Edición Navideña, que se realizará desde este viernes y hasta el domingo de 16:00 a 21:00 en Espacio Comunidad y Energía (Mendoza 2800).

Ads

Con entrada libre y gratuita, la propuesta reunirá a más de 60 emprendedores locales que ofrecerán indumentaria, accesorios, decoración, productos regionales y creaciones con temática navideña, reflejando la identidad y el talento de la ciudad.

El espacio contará además con foodtrucks de cafeterías y la presencia del miniteatro. A partir de las 17:00, se presentará una propuesta de teatro infantil impulsada por la ONG Palestra, con obras breves realizadas por artistas formados en su propia escuela de arte. La iniciativa busca acercar el teatro a los niños y promover valores como la amistad, la empatía, la creatividad y el trabajo en equipo.

Ads

Puede interesarte

Por otra parte, como cada fin de semana la Expo en Plaza España continuará abierta de 15:00 a 21:00, ofreciendo stands al aire libre con productos únicos, personalizados y elaborados con dedicación por emprendedores marplatenses.

Quienes deseen participar en futuras ediciones de la Expo Emprendedores Locales pueden comunicarse al teléfono 482-8925 (de lunes a viernes de 08:00 a 14:30) o enviar un correo electrónico a [email protected].

Ads