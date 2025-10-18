El próximo jueves 23 de 10:00 a 17:00 se realizará en el Palacio Municipal (Yrigoyen 1627) la tradicional muestra anual de cursos y trayectos formativos de las Escuelas Municipales de Formación Profesional.

Ads

La muestra ofrecerá la oportunidad de interactuar con profesionales de diversos sectores socioproductivos que dictan clases en las escuelas. Estos expertos orientarán a los visitantes sobre las propuestas formativas, proporcionarán detalles acerca de la oferta para el próximo ciclo lectivo y facilitarán talleres abiertos al público. Asimismo, se exhibirán las producciones realizadas por los estudiantes a lo largo del presente año.

Los cursos de capacitación en oficios están dirigidos a personas mayores de 16 años con estudios primarios completos, interesadas en adquirir conocimientos para potenciar sus competencias laborales o emprender de forma independiente.

Ads

Puede interesarte

Las propuestas formativas varían en duración, desde opciones cuatrimestrales hasta anuales, y se imparten en los tres turnos habituales. Se abarcan más de 20 familias profesionales, lo que garantiza una amplia diversidad de alternativas.

Durante la muestra, los interesados podrán escanear un código QR para acceder a la oferta educativa completa e inscribirse en la base de datos, recibiendo así información actualizada.

Ads