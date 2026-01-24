Con financiamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de Mar Chiquita, se reactivó la obra de la Escuela Secundaria Técnica N°2 de Camet Norte, tras gestiones del intendente Walter Wischnivetzky, luego de haber sido paralizada por el Gobierno nacional.

La reanudación de los trabajos permitirá completar la primera etapa del edificio propio del establecimiento, a partir de una decisión conjunta entre la Provincia y el Municipio.

Las tareas se desarrollan bajo la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar. La continuidad del proyecto había sido formalizada en agosto de 2025, durante la visita del gobernador Axel Kicillof al distrito, cuando se acordó avanzar con recursos provinciales y municipales para garantizar su finalización.

En ese marco, días atrás el intendente Walter Wischnivetzky y la jefa distrital de Educación, Verónica Serantes, mantuvieron una reunión con la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, en la que se analizó la situación de las tres obras educativas que permanecían paralizadas en el distrito.

El edificio proyectado se emplaza en la localidad de Camet Norte y forma parte de un complejo educativo junto a la escuela primaria y el jardín de infantes, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de infraestructura escolar en la zona.

La futura escuela contará con seis aulas, dos talleres, biblioteca, sala de profesores, dependencias administrativas, sanitarios adaptados y un Salón de Usos Múltiples con acceso independiente, pensado también para actividades comunitarias.