El fútbol marplatense está disputando la segunda parte del año con un campeón consagrado y una batalla muy interesante en el Torneo Clausura “Juan Quesada” que se empieza a desarrollar con candidatos firmes desde la fecha 1.

Ads

Esta vez, la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) programó como se disputará la segunda fecha este sábado con el frío como gran protagonista, algo lógico a esta altura del año, pero sin pronóstico de lluvia que es el dato más importante.

El dato destacado por estas horas es la fuerte sanción que recibieron ayer Atlético Mar del Plata y Once Unidos por los incidentes que se generaron en la final del Torneo Apertura que los obligará a jugar 10 fechas a puertas cerradas de local a uno y 6 al otro; pero además no podrán tener público en la misma cantidad de partidos como visitantes.

Ads

Puede interesarte

Esto tiene un fuerte impacto desde lo deportivo, pero también en lo económico para instituciones que presentan un equipo en un contexto amateur y que incluso “pierden plata” en cada fecha.

Habrá que ver como impacta esa medida que buscarán que se revierta o atenúe, pero que sin dudas fue inesperada por parte del “Decano” y de los de Parque Luro. En ese contexto, todos intentarán seguir sumando unidades teniendo en cuenta que es apenas, el inicio de la fase regular, pero cada punto cuenta.

Ads

PROGRAMACIÓN - SEGUNDA FECHA - TORNEO CLAUSURA “JUAN QUESADA”

SÁBADO 5 DE JULIO DE 2025

Cancha: Independiente - Independiente vs San Lorenzo

12hs: Zagaglia, C. Ruíz Díaz y Gallo

13:30hs: C. Ruíz Díaz, Zagaglia y Gallo

15:15hs: Sampietro, C. Ruíz Díaz y Gallo

Cancha: Talleres - Talleres vs Colegiales

12hs: Oliver, Baquero y Ramírez

13:30hs: Baquero, Oliver y Ramírez

15:15hs: Miranda, Baquero y Oliver

Ads

Cancha: Banfield - Banfield vs Chapadmalal

13:30hs: Arrendazzi, Agudo y Vega

15:15hs: Nuesch, Arrendazzi y Agudo

Cancha: Alvarado - Alvarado vs Mar del Plata

12hs: Correa, Cajal y Galante

13:30hs: Cajal, Correa y Galante

15:15hs: Millas, Cajal y Correa

Cancha: Deportivo Norte - Deportivo Norte vs Racing

12hs: Ferreyra, Chabert y Díaz

13:30hs: Chabert, Ferreyra y Díaz

15:15hs: Funes, Chabert y Ferreyra

Cancha: Quilmes - Quilmes vs River

12hs: Iza, Óngaro y Torias

13:30hs: Óngaro, Iza y Torias

15:15hs: Mella, Óngaro e Iza

Cancha: General Mitre - General Mitre vs El Cañón

12hs: Melga, López y Ordóñez

13:30hs: López, Melga y Ordóñez

15:15hs: Cingolani, López y Melga

Cancha: San Lorenzo - Cadetes vs Nación

12hs: Mancilla, Chávez y Olivares

13:30hs: Chávez, Mancilla y Olivares

15:15hs: Contreras, Chávez y Mancilla

Cancha: River - San José vs Once Unidos

12hs: Romero, García y Brizuela

13:30hs: García, Romero y Brizuela

15:15hs: Rojas, García y Romero

Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs San Isidro

12hs: Montero, Luxen y S. Ruíz Díaz

13:30hs: Luxen, Montero y S. Ruíz Díaz

15:15hs: Debrina, Luxen y Montero

Cancha: Boca - Boca vs General Urquiza

12hs: Spognardi, Costanzo y Tua

13:30hs: Costanzo, Spognardi y Tua

15:15hs: Abboud, Costanzo y Tua

Cancha: Círculo - Círculo vs Libertad

12hs: Monsalves, Patetta y Díaz Furet

13:30hs: Patetta, Monsalves y Díaz Furet

15:15hs: Ghiglione, Patetta y Monsalves

Cancha: Almagro Florida - Almagro FLorida vs Argentinos del Sud

12hs: Bravo, Rúa y Alfonso

13:30hs: Rúa, Bravo y Alfonso

15:15hs: Mustafá, Rúa y Bravo