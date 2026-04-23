La confianza de los consumidores argentinos volvió a deteriorarse en abril y acumuló su tercer mes consecutivo en baja, en un contexto marcado por la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre económica.

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Según el último informe del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró una caída del 5,7% durante abril. En la comparación interanual, la baja fue del 10,12%, mientras que desde el pico alcanzado en enero de 2025 el retroceso acumulado ya llega al 16,33%.

El relevamiento, realizado entre el 6 y el 17 de abril mediante encuestas telefónicas en centros urbanos del país, mostró caídas en todas las regiones. El Interior fue la zona más afectada, con una baja del 10,57%, seguido por la Ciudad de Buenos Aires con un 6,69% y el Gran Buenos Aires con un 1,53%.

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El informe también expuso una marcada diferencia por nivel de ingresos: los hogares de menores recursos sufrieron una caída del 12,60% en su nivel de confianza, mientras que en los sectores de mayores ingresos la retracción fue del 1,80%.

En cuanto a los componentes del índice, todos mostraron números negativos. La mayor caída se dio en el rubro Bienes Durables e Inmuebles, con un descenso del 9,51%, seguido por Situación Macroeconómica (-4,30%) y Situación Personal (-3,96%).

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Además, tanto las condiciones actuales como las expectativas a futuro mostraron retrocesos: las Condiciones Presentes cayeron 9,03%, mientras que las Expectativas Futuras bajaron 3,30%, reflejando un escenario de cautela e incertidumbre entre los consumidores.

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