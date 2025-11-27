La ONG Género Animal, reconocida por su labor en castraciones y promoción de la tenencia responsable, se presentó oficialmente en Villa Victoria. El acto marcó la obtención de su personería jurídica, tras seis años de trabajo en los barrios y en las instalaciones de Zoonosis municipal, donde la organización ha sido clave en la mejora de la salud animal y comunitaria.

En este tiempo, Género Animal asistió a más de 15.000 mil animales, principalmente perros y gatos, mediante castraciones, adopciones responsables y campañas de concientización. La entidad, conformada por vecinos comprometidos, impulsó la creación de dos quirófanos móviles y la mejora de las instalaciones de Zoonosis, logrando un impacto directo en la reducción de animales abandonados, especialmente en la zona costera.

El acto contó con la presencia del intendente Guillermo Montenegro, la secretaria de Salud Viviana Bernabei y el director de Zoonosis Pablo Alí, quienes han acompañado a la organización desde sus inicios. También participaron el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura, Bernardo Martín, el secretario de Cultura Francisco Taverna, la directora de Turismo Valeria Méndez, el secretario de Educación Fernando Rizzi, la creadora de Hogar Peludo MDQ Danu Colombo, entre otros funcionarios y grupos proteccionistas locales.

La presidente de la ONG, Celia Patuto, agradeció el apoyo firmas locales y subrayó en su discurso que “la castración es el único método ético y efectivo para mejorar la vida de los animales y de toda la comunidad. Todo este trabajo lo hacemos con amor, educación, trabajo en equipo y un fuerte compromiso social”.

Patuto añadió que “trabajamos en una mesa con la Secretaría de Salud, con el apoyo del Municipio porque la salud humana y animal es una sola. Es la única forma de entender que los animales tienen las mismas necesidades vitales y emocionales que nosotros, requiriendo cuidado y respeto. Pujamos por políticas públicas extendidas en el tiempo”.

Uno de los hitos de la organización ha sido el abordaje de las jaurías en la costa marplatense, responsables de ataques a transeúntes. “En cinco años logramos entregar en adopción tres animales por día, castrados y saneados. Creemos que se puede. Que Mar del Plata tiene que ser ejemplo en políticas públicas animales y que los buenos resultados llegan trabajando en red”, afirmó.

Quienes deseen conocer más sobre las actividades de Género Animal o las próximas fechas de castraciones pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram: @generoanimal.