La Secretaría de Seguridad informó que personal de la Patrulla Municipal intervino en la zona comercial de Güemes, donde detectó a un hombre realizando acampe en la vía pública y que, al intentar ser identificado, se dio a la fuga.

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Según se detalló, el individuo se negó a aportar sus datos personales y emprendió la huida a pie desde Güemes al 2100. Tras un seguimiento de aproximadamente 300 metros, fue interceptado por los agentes.

Ante esta situación, se solicitó apoyo policial y se procedió a su identificación, además de la colocación de esposas de seguridad con el objetivo de resguardar la integridad física de todas las partes involucradas.

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Finalmente, un móvil policial trasladó al aprehendido a la Comisaría Casino, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

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