Un hombre de 25 años fue aprehendido este lunes por personal del Comando de Patrullas luego de protagonizar disturbios en la vía pública tras negarse a retirarse del departamento de su expareja, ubicado en Avenida Colón al 3100, en la zona céntrica de Mar del Plata.

Según informaron fuentes policiales, el hecho comenzó cuando la joven de 25 años solicitó asistencia, manifestando que solo quería que el imputado abandonara el domicilio porque la relación había finalizado. Al llegar los efectivos, ambos fueron informados sobre los pasos a seguir, pero el hombre se exaltó, comenzó a generar disturbios y se negó a acatar las órdenes policiales, por lo que debió ser reducido e identificado en el lugar.

Si bien la mujer no quiso declarar ni radicar una denuncia formal, se labró un acta de intervención en el marco de violencia familiar y de género, conforme al protocolo vigente.

El Juzgado en lo Correccional N°2 intervino en el caso y dispuso actuaciones bajo la carátula “Infracción a los artículos 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73”, vinculados a desórdenes y resistencia a la autoridad. El joven fue notificado de la formación de la causa y recuperó la libertad bajo caución juratoria, según lo establece el artículo 119 de la misma normativa.

