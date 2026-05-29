Los dos menores de 17 años que se entregaron hoy en la DDI por estar señalados como autores del crimen de Samuel Sumariva (18), cometido esta madrugada en el barrio Cerrito Sur, se negaron a declarar y desde la Fiscalía Responsabilidad Penal Juvenil pedirán que la prisión preventiva se convierta en detención.

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Los adolescentes fueron instados a dirigirse a sede judicial y, si bien se les intentó tomar declaración, “los dos se negaron a declarar” por “consejo de su abogado defensor” comentó a El Marplatense el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Carlos Russo.

Ante esta situación los dos quedaron detenidos, aunque Russo señaló que le solicitó a la jueza de Garantías de intervención “que la prevención” que por el momento se había dispuesto “la convierta en detención”.

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Ahora resta un plazo de cinco días para que la jueza fije una audiencia en la cual se va a “pedir en forma oral la prisión preventiva de ambos”, agregó el fiscal. Russo ratificó que la postura del requerimiento al afirmar que la idea de la fiscalía es que permanezcan de esa manera “de acuerdo a la prueba que tenemos por el momento”.

Se recuerda que los jóvenes se entregaron hoy en la DDI, tras estar señalados como autores del hecho ocurrido esta madrugada en Diagonal Gascón al 2900. Según contaron testigos, la víctima se encontraba junto a otros jóvenes compartiendo un momento en la vereda.

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Según relataron desde la Fiscalía, en determinado momento aparecieron dos personas que fueron reconocidas por los presentes como vecinos del barrio. Allí se produjo un intercambio verbal y una situación de tensión entre ambos grupos.

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Siempre de acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, los dos sujetos se retiraron del lugar, aunque minutos después regresaron a bordo de una moto. Uno de ellos llevaba un arma de fuego.

En esas circunstancias, el atacante se acercó a Samuel Sumariva y efectuó disparos a quemarropa. Uno de los proyectiles impactó en el joven y le provocó heridas fatales, tras lo cual ambos agresores escaparon rápidamente.

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La víctima fue trasladada por allegados al Hospital Interzonal General de Agudos, donde falleció poco después de ingresar.